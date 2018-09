Tutti d'accordo sullo streaming ma Giorgi sbotta: "Copiate proposte come il Pd"

Sarzana - Val di Magra - “Se i cittadini vedessero in streaming la discussione di stasera perderemmo diversi spettatori”. La battuta del capogruppo Pd Castagna ha sdrammatizzato il dibattito nato ieri sera in consiglio comunale sulla trasmissione in diretta delle sedute dell'assemblea pubblica. La mozione presentata dalla consigliera del M5S Giorgi, ha di fatto trovato tutti d'accordo sulla possibilità di consentire a chiunque di collegarsi via Internet con la sala di palazzo Roderio per i consigli ma, in particolare sulle modalità, la discussione ha delineato una netta divergenza fra l'opposizione e la maggioranza, quest'ultima accusata di aver presentato una mozione incidentale identica a quella della capogruppo Cinquestelle.

“Avete perso un'occasione per dimostrare di essere diversi, invece siete come il Pd – ha accusato Giorgi – che presentava gli ordini del giorno uguali ai miei, avete cambiato solo un verbo per fare vostra una mia proposta, siete ridicoli. Questa mia mozione è del 24 agosto, avevate tutto il tempo per verificare gli eventuali costi ma nella vostra mozione non se ne parla, fra l'altro i costi possono essere irrisori, si fa a Carrara e Santo Stefano e non credo che non si possa fare a Sarzana. Dite – ha proseguito – se volete fare lo streaming o no e se volete garantire la trasparenza”.



“La mozione è sovrapponibile fino a un certo punto – ha ribadito Pizzuto (Sarzana Popolare) per la maggioranza – ma unicamente perché di streaming e trasparenza si parlava anche nel nostro programma elettorale. Unica differenza sostanziale è legata non al merito ma a verifica dei costi e valutazione della tecnica con la quale trasmettere le sedute”. “Lo streaming si farà – ha assicurato Iacopi (Lega) – ma è giusto capire l'ammontare delle spese, noi siamo pronti anche ad autotassarci”. Da parte di Mione (Sarzana per Sarzana) è invece arrivato l'invito alla giunta a dire quanto sarebbe disposta a spendere per attivare il servizio, ma anche il suggerimento a diffondere – temporaneamente – tramite YouTube le registrazioni audio. “Le sedute del consiglio sono già pubbliche e gli interventi vengono trascritti sul sito – ha ricordato Rampi (Fratelli d'Italia) – da parte nostra c'è comunque la massima disponibilità a fare lo streaming anche se non ci sono stati lasciati soldi”. “Il problema dei costi è minimo – ha invece sottolineato Casini (Pd) – c'è già il servizio Magnetofono e basterebbe collegare le telecamere”.

Al termine della discussione con i suoi voti la maggioranza ha bocciato la mozione di Giorgi e promosso la propria.