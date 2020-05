Tutti d'accordo sulla richiesta di sospensione quote mutui, ora tocca alla banca

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito delle misure relative all'emergenza Covid-19 il consiglio comunale di Sarzana ha approvato all'unanimità la richiesta di sospensione del pagamento delle quote capitali riguardanti i mutui contratti con Credit Agricole. Il via libera arrivato nella seduta odierna – sempre tenutasi in via telematica – ha dato l'ok all'assessore Baroni per l'invio ufficiale della richiesta all'istituto di credito, così come previsto il 7 aprile scorso dall'accordo raggiunto fra Anci, Abi e Upi. L'ipotesi era stata sollevata nel consiglio del 29 aprile dall'esponente dell'opposizione Casini alla quale successivamente, e duramente, replicato l'assessore Baroni (QUI).



Il titolare della delega al bilancio oggi presentando l'ordine del giorno ha evidenziato: “Credit Agriole ha aderito all'iniziativa solo il 9 maggio, passaggio che era propedeutico all'invio della nostra domanda. Ringrazio l'opposizione che mi ha sollecitato – ha proseguito – ma avevamo già predisposto tutti gli atti e le necessarie considerazioni per fare il possibile per supportare le attività del Comune in questo anno difficile. La nostra intenzione è quella di mantenere il livello dei servizi che vengono erogati e sostenere imprese e famiglie”. Baroni ha poi precisato: “Non sappiamo se sarà accettata né abbiamo certezza della misura precisa della sospensione dei mutui che potrà essere ottenuta. Abbiamo redatto la domanda cercando di ottenere la sospensione di tutti quelli in essere. Ci spenderemo per ottenere il massimo per una cifra intorno a un milione e 175mila euro, altrimenti la sospensione potrebbe essere di circa ventiseimila euro”.



“Non credo che ci sarà apertura da parte di Carispe – ha osservato Iacopi (Lega) – è molto restrittiva anche con i cittadini che chiedono i 25mila euro. Abbiamo il Governo 'Disney' con Pippo, Pluto e Paperino e le banche non sono benefattrici ma pensano a fare il proprio lavoro, non regalano niente a nessuno. Anche se riuscissimo ad ottenerli questi soldi servirebbero per sanare minori entrate”. “Dovremmo essere contenti – ha proseguito Giorgi (M5S) – di avere la possibilità di sospendere e di avere ulteriori fondi a disposizione in questo momento” mentre Avidano (Gruppo Misto) ha sottolineato come dovrà essere affrontata in altra seduta la possibilità di chiedere a Cassa Depositi e Prestiti la rinegoziazione dei prestiti. Quindi Casini (Italia Viva): “Il 29 aprile avevo constatato che il Comune non aveva ancora aderito ufficialmente a questa possibilità, sollecitando l'amministrazione a farlo per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Avevo anche chiesto di ricevere le comunicazioni intercorse fra l'ente e la banca, ad oggi non ho ancora ricevuto nulla ma credo nelle parole dell'assessore, a quanto pare non avevo detto cose “false e fuorvianti”, non ho mai parlato di un 'tesoretto' ma di un possibile risparmio per l'ente. C'è la possibilità di non pagare un milione e 175mila euro ai quali potrebbero aggiungersi i 151mila di Cdp, oltre alle voci delle iniziative che non si sono volte o non si svolgeranno in questo periodo, speriamo che si possa attingere a queste misure. Chiedo anche al sindaco che si mettano in campo misure per il terzo settore, associazioni culturali e di volontariato che sono in grandissima difficoltà e che fanno molto per la città”.



“Il 27 aprile abbiamo inviato la richiesta ai revisori – ha replicato Baroni – non erano pareri verbali ma cose scritte, il 29 non c'era nemmeno l'adesione di Credit Agricole. Nell'accordo è anche prevista la possibilità che la banca decida o meno di accettare la richiesta di sospensione e mi auguro che nel decreto questa facoltà venga tolta”. Quanto sulla cifra: “La norma potrebbe escludere o ridurre drasticamente la sospensione sui mutui oltre i 30 anni. A quella data – ha risposto a Casini – le sue affermazioni erano un po' pericolose e denigratorie perché sembrava che io volessi nascondere il risparmio che allo stato attuale non c'è ancora ma che mi auguro possa essere corposo. Lotterò con tutte le mie forze anche se ci sarà trattativa”.



“Non si tratta di soldi che entrano ma che non escono – ha precisato Rampi (FdI) – speriamo che Credit Agricole si accorga che aiutare il Comune significa sostenere il tessuto sociale della città. Questo risparmio sarebbe un importante 'polmone' a cui attingere, per settori come i servizi sociali nei quali vorremmo essere meno 'ragionieristici'”. “Avremo indicazioni più precise sulla pratica – ha detto Pizzuto (Sarzana Popolare) – solo leggendo il decreto appena varato nel quale vedremo se ci sarà la norma che impone alle banche di concedere la sospensione delle quote capitali per i 56 mutui che ho contato, anche per quelli che sconfinerebbero oltre la durate trentennale”.



In una seduta monopolizzata - così come le precedenti - dalle misure economiche e non, adottate o richieste in ambito emergenziale, il sindaco Cristina Ponzanelli ha affermato: “Nella vicina Toscana ci sono sindaci che stanno spegnendo le luci senza il sostegno del governo nazionale, si delinea una situazione drammatica. Noi le luci le terremo accese ma raccontare che possiamo farcela da soli come dice qualcuno è ridicolo, ogni volta che otteniamo un euro facciamo il possibile per metterlo a disposizione”.

Fra gli ordini del giorno è stata approvata anche la variazione di bilancio contenente l'apertura di un capitolo per raccogliere le donazioni dei privati da destinare a ospedale San Bartolomeo e Protezione Civile. Varata con i voti della maggioranza e di Mione per l'opposizione mentre Italia Viva, Pd e M5S si sono astenuti non condividendo la scelta di destinare fondi anche all'ospedale anziché ad altre realtà come la Pubblica Assistenza impegnate nell'emergenza.