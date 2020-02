Turismo a Sarzana, Caprioni: “Presenze in calo, discutiamo su dati reali non su impressioni”

Sarzana - Val di Magra - "Nei mesi scorsi abbiamo letto una serie di comunicati e interviste sull’affluenza turistica a Sarzana da parte di amministratori comunali, tutte improntate a una visione ottimistica che parlavano di un clamoroso aumento delle presenze turistiche". Così l'ex assessore e oggi presidente del Circolo Pertini Nicola Caprioni. "Per mesi - aggiunge - ci è stato spiegato come le presenze turistiche a Sarzana fossero in clamoroso aumento e di come le attività ricettive e commerciale ne avrebbero beneficiato. Ora arriva un brusco e realistico richiamo alla cruda realtà dei dati. La Regione Liguria ha reso noti i dati delle presenze e degli arrivi dei turisti italiani e stranieri nelle diverse attività ricettive di tutti i comuni della regione. Se andiamo ad esaminare il dato del comune di Sarzana scopriamo quanto segue: totale complessivo presenze 2018: 189.333, totale complessive presenze turistiche 2019: 184.849. Si è quindi registrato un calo di 4.484 presenze pari a una diminuzione del 2,37%. Il calo - prosegue - ha riguardato soprattutto i turisti italiani, scesi dai 153.191 del 2018 ai 135.507 del 2019, con una diminuzione di 17.684 presenze, pari a un calo del 11,54%, non compensata dall’aumento delle presenze straniere, passate dai 36.142 del 2018 ai 49.342 del 2019, con una crescita di 13.200 presenze, pari a un incremento del 36,52%, tuttavia insufficiente a portare in attivo il numero complessivo delle presenze.

E’ auspicabile che - conclude Caprioni - d’ora in avanti, si discuta su dati reali e incontrovertibili (sono forniti dalla Regione Liguria e riguardano tutti i comuni della Regione) e non su uscite propagandistiche prive di ogni riscontro reale".