Sarzana - Val di Magra - Incontro a tema turismo ieri a Castelnuovo, organizzato dalla lista di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Matteo Ridolvi. "Monia Novelli (Titolare della agenzia Sara Vacanze) - si legge nel resoconto trasmesso dalla lista - ci ha parlato del Pronto bus ( una sorta di piccolo bus turistico) La Stefania Frandi ( presidente dei balneatori per confcommercio Toscana) di un accordo da fare con i balneatori per portare i turisti dalle spiagge al borgo e viceversa. Berrino ha parlato della bellezza del castello dei vescovi di Luni e delle vestigia romane (anfiteatro di Luni) del vicino comune evidenziando la necessità di fare sistema con i comuni limitrofi per creare un prodotto turistico più ampio da promuovere. Ha poi fatto presente che a causa del crollo del ponte Morandi al turismo non è stato possibile destinare maggiori somme nella relativa voce del bilancio regionale ed ha quindi ravvisato l'opportunità di utilizzare la tassa di soggiorno per la promozione del territorio. Matteo Ridolfi ha evidenziato l'immobilismo della attuale amministrazione e l'impegno a fare di più per aiutare tutti gli operatori del settore. Giannecchini Gianluca (operatore turistico esperto di marketing e promozione turistica) ci ha detto che è possibile promuovere le bellezze ed i prodotti enogastromici tipici di Castelnuovo come il Vermentino colli di luni attraverso le principali fiere del settore (Bit Milano e ttg Riccione) ed attraverso un desk da gestire all'interno del terminal crociere di spezia. Ci ha parlato della grossa fortuna ed opportunità di avere già tanti turisti vicino ( 5 terre) di avere anche le cave di marmo di Carrara non lontane e di trovarci lungo il percorso diretto alle principali città d'arte toscane come Pisa e Firenze".