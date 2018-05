Treni Sarzana-Cinque Terre, Caprioni scrive a Toti

Sarzana - Val di Magra - "Sta per iniziare la stagione estiva. Le bellissime Cinque Terre sono assalite da un numero inverosimile di visitatori, che rischiano di comprometterne il delicato equilibrio ambientale e le normali condizioni di vivibilità quotidiana. Per molti visitatori e turisti si prospetta affollamento, treni intasati, difficoltà nel poter godere i panorami e la magica atmosfera di quei luoghi, col risultato che torneranno delusi e affaticati dalla loro gita". Inizia così la lettera inviata da Nicola Caprioni, assessore al turismo di Sarzana, al presidente della Regione Toti sul tema dei collegamenti fra Val di Magra e i borghi patrimonio dell'Unesco.



"Occorre offrire alle Cinque Terre una “valvola di sfogo” - aggiunge - che consenta di dirottare parte di quegli eccessivi flussi su aree, che, se non sono la stessa cosa, possono comunque offrire un clima tipicamente ligure, scenari stupendi e aree ad alta valenza naturalistica. Parlo di Sarzana, dei comuni della Valle del Magra e del territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. In queste aree i turisti potrebbero inoltre trovare un’importante offerta di beni storico culturali dagli scavi di Luni antica alle fortezze di Sarzana, dal centro di Castelnuovo Magra con i suoi capolavori artistici agli scenari di Montemarcello e Bocca di Magra e molto altro. Spazi ampi, una variegata offerta di scenari ambientali, mare, collina, bosco, fiume, laghetti, piana agricola, un’ottima offerta commerciale e eccellenti prodotti tipici".



"Si parla di soppressione del Parco di Montemarcello, che sicuramente va riformato e rilanciato, ma questo potrebbe essere invece uno strumento utile per offrire a quei turisti un territorio tipicamente ligure con vegetazione mediterranea sul mare.

La mia richiesta è semplice: anticipare la partenza delle corse ferroviarie per le Cinque Terre dalla stazione di Sarzana (con sosta a Vezzano Ligure). Questo potrebbe riguardare i treni che compiono la tratta La Spezia – Levanto e quelli che compiono la tratta La Spezia – Sestri Levante od anche La Spezia – Genova.

Questa soluzione potrebbe offrire numerosi vantaggi: Offrire un accesso facile, fuori dal traffico cittadino della Spezia per i mezzi che accompagnano i turisti ai treni, con conseguente riduzione dell’intasamento alla Spezia. Far trovare treni con posti disponibili e non super affollati per chi s’imbarchi a Sarzana. Offrire una reale alternativa ai turisti che soffocano con una presenza eccessiva le Cinque Terre. Favorire lo sviluppo turistico dei territori della Valle del Magra.

Offrire binari per la sosta dei treni, contando sul fascio di binari largo di Sarzana. Favorire l’interazione e le sinergie turistiche e commerciali tra i vari territori dell’estremo levante ligure. Offrire nuove opportunità di collegamenti per i cittadini che si spostano per motivi di lavoro, di studio ed altro tra i comuni della Val di Magra, il capoluogo provinciale, quello regionale e viceversa. Oggi, raggiungere le Cinque Terre in treno da Sarzana non è affatto facile, perché esistono solo pochissimi treni e tra le 9,00 del mattino e le 12,30 non esiste nessun mezzo. A fronte di decine di treni tra La Spezia e Levanto o tra La Spezia e Sestri Levante, Sarzana e l’intera valle del Magra sono completamente isolate con grave disagio per la popolazione e negative ricadute economiche per il tessuto commerciale e ricettivo. Chiediamo alla Regione Liguria di adoperarsi per la piena realizzazione della nostra proposta. Siamo certi di poter contare sulla Vs. sensibilità ai problemi dei territori della Liguria e sul vostro interessamento verso i comuni della Valle del Magra".