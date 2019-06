Traversi e Salvatore: "Accogliamo la proposta di Legambiente: il Parco del Magra diventi nazionale"

Sarzana - Val di Magra - Al forum della settimana scorsa, Legambiente ha alzato l’asticella e proposto di superare l’istituzione del Parco del Magra come realtà interregionale in favore di uno nazionale. “Il Movimento cinque stelle raccoglie la proposta di Legambiente e la porterà in Parlamento, all’attenzione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa”, dichiara il portavoce M5S alla Camera Roberto Traversi, membro della commissione Ambiente.



“È un’ottima idea per tutelare la biodiversità del territorio e uscire dal pantano di incompetenza e immobilismo, quando non uno spudorato favorire le lobby dei cacciatori o dei costruttori, che governa tutte le politiche della Giunta Toti”, afferma a sua volta la capogruppo regionale Alice Salvatore, che poi sottolinea anche le potenzialità del Parco nell’ottica del “rilancio dell’economia del territorio, dello sviluppo sostenibile e occupazionale”.