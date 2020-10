Trasporto scolastico, Lega: "Castagna chieda conto al Governo"

Sarzana - Val di Magra - "Sembra quasi paradossale il Consigliere Castagna che si fa portavoce delle istanze dei genitori per quanto riguarda il servizio del trasporto scolastico". In una nota il gruppo Lega Sarzana replica all'esponente del Pd che ieri aveva sollevato la questione. (qui)

"Il Governo centrale - si legge - è rimasto settimane intere a baloccarsi sui banchi con le rotelle quando invece c’erano da valutare aspetti importanti come quello del trasporto scolastico, scivolando impreparato e trovando soluzioni con l’acqua alla gola, come al solito, limitandosi a ridurre la capienza dei mezzi ma non considerando che il numero degli studenti che avrebbero usufruito del servizio sarebbe rimasto invariato e che quindi sarebbero state necessarie più corse e quindi più mezzi da parte delle società di trasporto. Per fare fronte a questo tipo di operazione sarebbero necessari un certo numero di pullman in più (da recuperare nel settore privato) con i relativi costi che senza una fonte di finanziamento da parte del Governo difficilmente gli enti riescono a sostenere".

"Da qui viene proprio il paradosso: il Consigliere Castagna dovrebbe chiedere proprio al Governo, di cui è anche espressione il suo partito, per quale motivo nel nuovo Dpcm scarica tutto sulle spalle delle Regioni, e perché il Governo stesso precedentemente non ha erogato fondi alle Regioni, alle Province ed ai Comuni per implementare la flotta dei trasporti pubblici".