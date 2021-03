Torri risponde a Casini: "Servizio civile è "universale", stiamo completando accreditamento"

Sarzana - Val di Magra - “I progetti del Comune di Sarzana a cui fa riferimento riguardano il Servizio Civile Nazionale, tipologia progettuale legata alla normativa passata e non più vigente”. È quanto scrive l'assessore Torri rispondendo all'interpellanza di Casini (Siamo Sarzana). “Gli unici progetti che l'ente comunale può presentare – aggiunge l'esponente della giunta Ponzanelli – sono quelli del servizio civile “Universale” per i quali occorre ottenere apposito accreditamento all'esito di un procedimento amministrativo volto a conseguire l'iscrizione nell'apposito albo. La domanda di iscrizione del nostro Comune è attualmente in istruttori presso il Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e ne auspichiamo la definizione più rapida possibile. Questo – conclude – consentirebbe al Comune, nonostante il mancato tempestivo avvio della procedura nell'anno 2016, di essere tra i primi del Levante ligure ad avere l'accreditamento”. Torri infine sottolinea: “Nonostante la pandemia tutti i volontari dell'ultimo progetto hanno potuto espletare il loro percorso grazie alla rimodulazione specifica dei progetti nel rispetto delle norme anti Covid”.