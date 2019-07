Torri chiude la polemica sui cellulari: "Non era mia intenzione creare dubbi sulla giunta Cavarra"

Sarzana - Val di Magra - L'assessore Stefano Torri interviene per precisare le sue affermazioni durante il consiglio comunale in merito alla riconsegna dei cellulari di servizio utilizzati dalla precedente amministrazione. Un passaggio del suo intervento che ha fatto infuriare l'ex sindaco Cavarra e i membri della sua giunta Baudone e Ravecca. “In merito alla risposta all'interrogazione della Consigliera Casini alla quale ho risposto in Consiglio comunale – sottolinea oggi Torri - tengo a precisare quanto segue: come credo si possa evincere dal magnetofono, non era mia intenzione creare dei dubbi in merito alla restituzione dei telefoni cellulari da parte della Giunta Cavarra. Ho tenuto a rivendicare - aggiunge - la scelta politica di questa Amministrazione, che ha deciso di rinunciare ai cellulari di servizio risparmiando fino a 1200 euro ad Assessore (7400 euro totali) con un risparmio notevole di risorse destinabili ad altri più importanti capitoli”.