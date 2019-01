Torri a Michelucci: "Nessuna lezione da chi ha messo in ginocchio Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Leggo di improbabili sciacalli, che dopo aver devastato la nostra Città hanno il coraggio di parlare di sicurezza". Non si è fatta attendere troppo la replica dell'assessore della Lega Torri al consigliere regionale del Pd Michelucci il quale ieri aveva chiamato in causa l'amministrazione Ponzanelli dopo i numerosi furti verificatisi in città.



"Spieghino prima - ha replicato oggi Torri tramite la propria pagina Facebook - perché hanno lasciato un comando di Polizia Locale con un organico ridotto all'osso. Oppure, perché non hanno lasciato una telecamera funzionante. Spieghino magari dov'erano, quando lasciavano all’abbandono e al degrado intere aree della città, che con enorme fatica stiamo cercando di restituire alla sicurezza e ai nostri cittadini. Magari qualche mese fa, parlando di problemi di percezione, dimenticavano nel cassetto di un Regolamento di Polizia Urbana della nostra città fermo al 1974.

Lo aggiorneremo prestissimo - ha assicurato - dando finalmente al nostro corpo di Polizia gli strumenti per operare di più e meglio per la sicurezza di tutti i cittadini. Abbiamo portato a Sarzana un Comandante della Polizia Locale che finalmente è percepito come punto di riferimento dalla cittadinanza. Abbiamo previsto e avviato corsi di formazione per gli Agenti, di difesa personale per le donne e sgomberi dagli edifici occupati abusivamente. La lotta all'abusivismo in tutte le sue forme procede senza quartiere. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per affrontare il picco di furti che stiamo registrando in questi ultimi giorni, e le supporteremo con ogni mezzo a nostra disposizione. Abbiamo fiducia, consci che per rialzarsi serve fatica e impegno.

Tutto questo basta? No, assolutamente. Faremo di più e meglio, e non ci nasconderemo mai dietro al dito e alla menzogna della “percezione” di insicurezza. Ci coordineremo con tutte le forze di pubblica sicurezza, a partire dal Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza di dopodomani convocato per Sarzana, perchè non abbiamo paura di metterci la faccia. Ma certo non abbiamo bisogno di lezioni da chi questa città l’ha messa in ginocchio. Si rialzerà, e certo non sarà grazie a voi".