Torri: "Telecamere sempre attive, misure anti Covid rispettate"

Sarzana - Val di Magra - “Le telecamere non sono mai andate in quarantena, quindi chi tiene dei comportamenti stupidi non passa inosservato”. Così a CdS l'assessore alla sicurezza di Sarzana Stefano Torri in merito ad alcuni vandalismi avvenuti la notte scorsa in piazza Garibaldi (QUI). “Sono state installate con una precisa intenzione – aggiunge – sia in quella zona che in altre della città. Così come avvenuto anche per quello che aveva fatto le scritte sotto i portici e in via Mazzini (QUI), anche in questo caso se necessario torneranno utili. Quanto ai comportamenti dei giovani è comprensibile la loro voglia di tornare a socializzare e condividere momenti ma è importante che lo facciano nel rispetto delle regole. È inoltre fondamentale che non abbassino la guardia sulle norme di protezione evitando il contagio”.



In merito a queste prime 48 ore di riapertura delle attività e di ritorno ad una parvenza di normalità anche nel centro cittadino l'assessore sottolinea: “Posso dire di avere un'impressione complessiva perché come Protezione Civile abbiamo vissuto Sarzana anche nei giorni del lockdown nei quali non c'era nessuno. In questi giorni ho visto tante persone rispettare le regole e infatti anche i dati sul contagio nella nostra città sono al di sotto della media, questo non significa che l'emergenza è finita e bisogna continuare ad adottare ogni accorgimento altrimenti si rischia di vanificare tutto. La riconquista della libertà è una cosa graduale”.



Così invece sulla riapertura delle attività: “Ho apprezzato moltissimo la serietà di tutti i commercianti che abbiamo incontrato con l'assessore Italiani, ho trovato si preoccupazione di fronte a questa crisi ma anche disponibilità di fronte alla nostra elasticità nel porci nei loro confronti cercando di offrire soluzioni provvisorie ma gradite per ripartire. Con grande senso civico hanno preso subito consapevolezza del problema Covid e hanno adottato tutti gli accorgimenti necessari. Il ripristino della Ztl? Piano piano si torna alla normalità – puntualizza – e questa esclude misure straordinarie date da situazioni in cui le prescrizioni erano diverse (qui). La zona a traffico limitato ha il suo senso di disciplina del traffico specialmente nella zona del centro storico dove ora le attività si possono nuovamente raggiungere anche a piedi per l'asporto, fermo restando che i disabili possono sempre entrare. L'obiettivo è quello di riportare la gente a Sarzana e sarebbero in conflitto le misure di lasciare aperta la Ztl e concedere estensione dei dehors”.

Infine sull'attività della Protezione Civile che prosegue anche dopo la fine del lockdown: “Il numero 614300 è sempre attivo – conclude – e la nostra sede è sempre aperta. Continuiamo ad aiutare le persone che sono ancora in quarantena con una squadra che è sempre operativa ogni giorno”.