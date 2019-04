Sarzana - Val di Magra - Sulla questione emersa nel Consiglio comunale di giovedì scorso circa il bilancio dell'associazione-gestore del centro sociale di Battifollo interviene l'assessore Torri: “A seguito dell'interrogazione del consigliere Spilamberti e della puntuale risposta del sindaco Ponzanelli (QUI) - dice l'assessore alle politiche della legalità e della trasparenza Stefano Torri- è mio dovere chiedere che venga fatta chiarezza nell'interesse di tutta la cittadinanza: sono disponibile a incontrare i membri dell'associazione per ricevere le dovute spiegazioni quanto prima. Nello specifico sulle erogazioni volontarie assunte a costi dagli utili dall'associazione Battifollo Oggi e destinate alle Politiche 2018 è necessario che i sarzanesi sappiano a quale partito e a quali candidati tali fondi siano stati erogati. Non solo: dal bilancio fatto emergere dal consigliere Spilamberti risultano anche erogazioni volontarie per le annualità 2016 e 2017, giustificate con la L.96/2012 che regola i finanziamenti dei partiti e dei movimenti politici. Ancora una volta: a chi sono stati destinati questi fondi? E' giusto che ogni sarzanese lo sappia considerato che gli immobili in cui sono stati prodotti gli utili sono pubblici e devono svolgere finalità sociali nell'interesse della comunità e non di pochi. L'associazione Battifollo Oggi dica a chi ha destinato questi fondi e altrettanto facciano il partito e i candidati che li hanno ricevuti”.