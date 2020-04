Torna a riunirsi il consiglio comunale, individuate due date

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'ultima seduta del 13 marzo scorso, tenutasi in forma ridotta per l'approvazione del bilancio, nei prossimi giorni il consiglio comunale di Sarzana tornerà a riunirsi, ovviamente in via telematica come già avvenuto a Monterosso e Castelnuovo Magra. Al termine dell'accesa conferenza dei capigruppo tenutasi stamani via Skype sono state infatti individuate due date: 10 o 14 aprile a seconda di quando il segretario comunale riuscirà ad attivare la piattaforma necessaria per lo svolgimento del consiglio in via telematica che avrà all'ordine del giorno gli aggiornamenti sul Covid-19 e la mozione a tema sanità presentata dal Pd a inizio 9 e poi rimandata. Novità sul coronavirus che gli esponenti dell'opposizione si aspettavano di ascoltare già oggi da parte del sindaco che invece non ha preso parte alla conferenza ma ha chiesto ufficialmente la convocazione di un consiglio comunale in via straordinaria per relazionare l'assemblea cittadina “sulle misure adottate in materia di contenimento dell'epidemia e sulle iniziative dispiegate per mitigare le conseguenze economiche e sociali della stessa”. Sindaco che con un altro documento rivolto a tutto il consiglio comunale ha chiesto pieno sostegno a maggioranza e opposizione per chiedere al Governo il pronto ripristino del fondo di solidarietà comunale e degli altri già previsti dal bilancio.