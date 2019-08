Tirata d'orecchi di Ponzanelli: "Polemica politica rispetti le istituzioni"

Sarzana - Val di Magra - A poco meno di un mese dall'ultima occasione, oggi il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli è stata nuovamente costretta ad intervenire dopo un'uscita del capogruppo della Lega Iacopi che ha scatenato critiche e polemiche non solo a livello locale. Ad inizio mese infatti aveva invitato l'esponente del Carroccio ad “astenersi da uscite che imbarazzano l'amministrazione” dopo che in consiglio comunale aveva utilizzato il termine “inetti” riferito ad alcuni dipendenti di Palazzo Roderio. La polemica di queste ore invece – nel giorno dell'inaugurazione del Festival della Mente – riguarda come noto il post pubblicato ieri su Facebook da Iacopi con la foto di Mattarella e la frase “Traditore della patria”. Una pesante critica su questioni di politica nazionale che ha però suscitato profondo dissenso da parte di cittadini, opposizioni e partiti che non sono rappresentati in consiglio.



“La polemica politica – ammonisce Ponzanelli - rispetti sempre le istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica, anche in momenti di particolare e aspro dibattito nazionale come quello attuale. La responsabilità delle dichiarazioni di ogni consigliere – conclude - è e resta, in ogni caso, personale.”