Tinfena replica agli arancioni: "Critiche strumentali"

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune di Arcola è tra le amministrazioni ad essersi attivata per prima nel fronteggiare l'emergenza attraverso l'istituzione di servizi importanti e apprezzati dai cittadini. È giusto e necessario fare esempi concreti: i farmaci e la spesa a domicilio in stretta sinergia con le due pubbliche assistenze, il 'Pronto Nonno' a disposizione per le persone anziane, ma soprattutto la rapidità con cui l'amministrazione ha dato risposte in merito ai bonus spesa. Più di 250 famiglie sono state aiutate e molte altre lo saranno ancora in seguito al secondo avviso che abbiamo pubblicato proprio in questi giorni. Mi fa piacere tutta questa attenzione da parte dei consiglieri arcolani della lista Cambiamo con Toti (intervenuti QUI, ndr) per il sottoscritto". Così in una nota Gianluca Tinfena, vice sindaco di Arcola.

"L'essere continuamente presente e disponibile nei confronti dei cittadini con telefonate a case di persone anziane sole oppure attraverso i canali social li ha infastiditi, a loro dico che lo rifarei altre mille volte - prosegue Tinfena -. Posso comprendere anche il fastidio per le critiche mosse da Italia Viva al loro leader politico Giovanni Toti per i grandi errori commessi nella gestione sanitaria dell'emergenza coronavirus. Ma credo che questo sia davvero sotto gli occhi di tutti, anche e soprattutto dei cittadini della nostra provincia. Siamo in attesa di ulteriori misure dal governo per dare risposte concrete alla crisi economica che tocca da vicino il nostro territorio così come tutti gli altri Comuni d'Italia. Credo che in in momento come questo ci sia bisogno di collaborazione e non di critiche strumentali, ma la politica ognuno la può fare come crede. Io continuo a farla come sono abituato da sei anni ormai, sempre a disposizione e al servizio delle persone".