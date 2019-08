Tinfena eletto coordinatore di Anci Giovani Liguria

Sarzana - Val di Magra - Gianluca Tinfena è il nuovo Coordinatore di Anci Giovani Liguria. Il ViceSindaco di Arcola che prende il posto di Daniele Martino sarà il punto di riferimento di tutti gli amministratori under 35 della Regione Liguria dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Si tratta di un importante riconoscimento che vede per la prima volta nella storia un rappresentante spezzino in ruolo di vertice dell'ente.

Il primi impegni ufficiali per il nuovo coordinatore saranno l'Assemblea Nazionale dei giovani amministratori di tutta Italia che si svolgerà ad inizio settembre ad Olbia e la conferenza programmatica di Eusalp a Como con gli amministratori di Svizzera, Austria e Germania in cui verranno poste le basi per i finanziamenti europei 2021-2027. "Noi giovani amministratori - commenta Tinfena - abbiamo la stessa passione che ci guida, ma soprattutto spesso riusciamo a trasformare i problemi in sfide da affrontare con entusiasmo. Rappresentare i tanti sindaci, assessori e consiglieri under 35 della Liguria mi riempie di orgoglio. Condivido questo traguardo con i tanti cittadini di Arcola che mi hanno sostenuto e mi sono stati vicini in questi anni."