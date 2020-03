Tinfena: "Non possiamo far gestire tutto al 112, serve un numero dedicato"

Sarzana - Val di Magra - Anche la Liguria come tutte le altre Regioni d'Italia da poche ore è entrata in zona rossa per un'emergenza che giustamente è stata definita di carattere nazionale.

Serve la collaborazione e l'aiuto di tutti in particolar modo il rapporto di vicinanza tra istituzioni e cittadini deve essere il più collaborativo e responsabile possibile.

Proprio in virtù di questo contatto diretto necessario e per gestire nel migliore dei modi il flusso di informazioni nei confronti dei tanti cittadini che hanno bisogno di confronto e di rassicurazioni è fondamentale per la Regione Liguria attivare un numero verde specifico regionale come già fatto in altre regioni ormai da giorni.

Far gestire tutto al 112 in un momento delicato come quello attuale rischia di diventare un problema di gestione dell'emergenza.

Sarebbe una risposta importante di supporto a tanti amministratori comunali che stanno gestendo nei rispettivi comuni una situazione difficile chiedendo massima sinergia e rispetto delle prescrizioni a tutta la popolazione.



Gianluca Tinfena, vicesindaco del Comune di Arcola, esponente di Italia Viva