Sarzana - Val di Magra - "Accogliamo con soddisfazione il pronunciamento del Ministero dell'Ambiente. Il Comune di Arcola si è fatto da mesi parte attiva specificando formalmente la propria posizione al Ministero sulla contrarietà sulla riconversione a Turbogas della Centrale Enel e sulla necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale per il non trascurabile impatto ambientale di quel progetto, ritenendo inoltre quel tipo di impianto non coerente con la strategia energetica nazionale. La bocciatura del Ministero alla richiesta di esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di fatto costringe Enel a ripresentare un progetto da sottoporre all'attenzione delle parti in causa tra cui i Comuni di Arcola e La Spezia che torneranno ad essere sentiti con un ruolo attivo per una battaglia che non ha colori politici ma che deve avere come obiettivo prioritario la tutela della salute dei cittadini."



Gianluca Tinfena

Vice Sindaco Comune di Arcola