Tieni in ordine il verde, in cambio olive e pubblicità

A Santo Stefano un bando per assegnare a volontari la manutenzione di quattro aree comunali.

Sarzana - Val di Magra - A.A.A. volontari cercasi per la manutenzione delle aree verdi comunali di Santo Stefano Magra. L'amministrazione, guidata dal sindaco Paola Sisti, ha infatti deciso di lanciare un bando per individuare soggetti che, in forma volontaria, intendano occuparsi della manutenzione e del miglioramento dell'area verde di Piazza Aldo Moro, dell'uliveto in località Valle, dell'aiuola con olivi in Via Camaiora e dell'area verde in località Castellari.



Potranno farsi avanti organizzazioni di volontariato, associazioni di cittadini e/o di circoli anche non riconosciuti formalmente, istituzioni, scuole, singoli cittadini, condomini, comitati, e ancora soggetti esercenti attività produttive, commerciali e di servizio che intendano pubblicizzarsi attraverso il servizio di manutenzione delle aree verdi.



L’affidamento (tre anni, rinnovabili), si legge nel bando, "tende a stimolare l’attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria per l’arricchimento dell’ambiente urbano e si configura come attività rivolta alla realizzazione, mantenimento o miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica e di arredo degli spazi affidati, al solo scopo di mantenere il verde nelle migliori condizioni vegetazionali e di perseguire la qualità estetica e ambientale e il decoro delle aree cittadine". Eventuali interventi che, a scopo migliorativo presuppongano modifiche o messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità, andranno sottoposti all’approvazione preventiva del Comune.



Chi si farà carico della manutenzione potrà tenere per sé i frutti delle piante. Si tratta in particolare delle olive delle circa trenta piante dell'uliveto in località Valle.



Gli interessanti devono farsi avanti entro il 3 marzo. Tutte le istruzioni sul sito del Comune, alla sezione bandi.