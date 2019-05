Tedeschi replica al candidato Gatti: "Costiamo 1.200 euro all'anno, prima di parlare si informi"

Sarzana - Val di Magra - L'attacco al Parco portato ieri (vedi QUI) dal candidato sindaco di Arcola Maurizio Gatti, esponente leghista sostenuto da tutto il centrodestra, non è rimasto senza risposta. Alle punture su retribuzioni e operato di chi governa l'ente (“prendono i loro stipendi senza fare niente”), ha prontamente replicato il presidente del Parco Pietro Tedeschi: “Solo per chiarire se ce ne fosse bisogno: i costi politici del direttivo del Parco - cinque persone - sono di circa 1.200 euro all'anno. Il presidente opera in forma volontaristica così come due dei quattro consiglieri. I restanti due hanno il costo di circa 50 euro al mese a testa. Spero che sia chiaro per tutti, poi certamente ognuno può avere la sua valutazione politica rispetto al ruolo del Parco, ma prima di parlare dovrebbe informarsi”.