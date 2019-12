Tedeschi diventa commissario, ora i vertici dei Parchi durano cinque anni

Sarzana - Val di Magra - Commissariati i Parchi regionali Alpi Liguri, Aveto, Montemarcello Magra-Vara e Portofino. I presidenti diventano commissari pro tempore. Ed entro gennaio saranno avviate le procedure per istituire i nuovi consigli. Questo è frutto dell'approvazione odierna in consiglio regionale dell'emendamento al Collegato di bilancio presentato dall'assessore regionale ai Parchi e biodiversità, Stefano Mai. "Oggi con un emendamento presentato dal consigliere Franco Senarega – dichiara Mai - è stata cambiata la durata dei mandati di chi siede dei consigli dei parchi regionali che passa da 4 a 5 anni. Al fine di una omogenea durata dei mandati, abbiamo commissariato i consigli in scadenza per dare immediata attuazione alla nuova norma. I presidenti assumeranno la funzione di commissari straordinari. Entro il 31 gennaio 2020 inizieremo le procedure di costituzione dei nuovi Consigli. Si tratta di una scelta di mero riordino e razionalizzazione di questi enti. In poche parole, invece di aspettare pochi mesi per la scadenza naturale dei Consigli, attuiamo subito la nuova norma". Mai spiega che a “ a livello pratico potremo avere un mandato dei vari consigli omogeneo. I parchi regionali rientrano in un sistema di gestione del territorio. Avere i parchi che iniziano e finiscono il mandato insieme all'amministrazione regionale, permette di gestire meglio il loro funzionamento. Ora tutto sarà armonizzato. Un altro esempio di questa volontà di buona gestione è il fatto che da oggi, grazie sempre a un emendamento del consigliere Franco Senarega, da me condiviso, il personale della Regione potrà essere utilizzato presso gli Enti Parco, ai fini della massima collaborazione e ottimizzazione di funzioni e risorse".



La mossa non è piaciuta ai consiglieri regionali di Linea condivisa (Battistini e Pastorino) e Partito democratico (Garibaldi, Lunardon e Rossetti). “Con un colpo di coda – scrivono in una nota congiunta i cinque esponenti dell'opposizione - la giunta e la maggioranza, attraverso un emendamento al Collegato di Bilancio, approvano una norma indecente che consente, a pochi mesi dal rinnovo delle cariche, di tenere ai vertici delle aree protette liguri gli attuali presidenti in qualità di commissari per tutto il 2020: in pratica hanno congelato i parchi per un anno, senza coinvolgere il territorio. Così Toti e co. tolgono autonomia a questi enti, a cui per tutto il mandato hanno fatto la guerra e lo fanno nonostante le diverse situazioni in cui si trovano queste aree protette: ci sono parchi destinati a riforma come quello di Portofino, che diventerà nazionale, e parchi le cui le sorti sono ancora incerte (come Montemarcello, che il consigliere di maggioranza Costa vuole cancellare). Una decisione che abbiamo duramente contestato in aula e che denunciamo pubblicamente”. Tra i presidenti che diventano commissari, quindi, anche Pietro Tedeschi, dal maggio 2016 alla guida del Parco del Magra. I commissari straordinari, si legge nell'emendamento, “avranno i poteri di presidente e consiglio, sino alla costituzione dei nuovi organi”.