Tedeschi a Zanicotti: "Lo sa che il 90% della forza lavoro dell'indotto Fincantieri è straniera?"

Sarzana - Val di Magra - "Nella lettera inviata al presidente Toti, che le allego, come potrà verificare lei stesso io non intendo cacciare nessuno dal parco. Dico solo quello che ha detto l’ad di San Lorenzo dottor Perotti che per sostenere il significativo sviluppo della sua azienda ha bisogno di aree attrezzate quali quelle dell Arsenale. E chiede di aprire un confronto con il Ministero della difesa". Così il presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Tedeschi risponde al segretario leghista Fabrizio Zanicotti: "Se lei ritiene che non vi sia bisogno di aree non più utili al militare per un grande sviluppo della nautica da diporto sarò sempre in disaccordo. Per l'utilizzo dei richiedenti asilo e per la loro integrazione le basti sapere che nell'indotto di Fincantieri il 90% della forza lavoro (più di 45 mila lavoratori) vengono da 120 paesi diversi, perché, come dicono le aziende, i giovani italiani non vogliono fare lavori come saldatore, verniciatore, tubista, tiracavi e le grandi navi da crociera, le più belle del mondo, bisogna consegnarle".