Tedeschi: "Potrò lasciare il Parco con la soddisfazione di aver battuto Costa"

Sarzana - Val di Magra - “Come commissario potrei rimanere fino al 31 dicembre ma me ne andrò ad agosto appena sarà inaugurato il 'Sentiero dei poeti' al quale tengo molto”. Così Pietro Tedeschi, presidente uscente del Parco di Montemarcello Magra Vara che questa mattina, a margine della presentazione degli eventi estivi dell'Ente è tornato anche sulla polemica con il consigliere regionale Andrea Costa: “Due anni e mezzo fa stavo per dimettermi – ha ricordato – quando ho saputo che avrebbe presentato la proposta di legge per l'abolizione del Parco ho strappato la lettera e sono rimasto per portare avanti questa battaglia fondamentale”.



“Governare in questo periodo non è stato facile, sono stati due anni e mezzo molto duri ma credo sia stato un grande atto politico. Dopo il 'Sentiero dei poeti' me ne andrò con la grande soddisfazione di aver battuto un consigliere regionale non eletto ma nominato – ha puntualizzato – che non è riuscito a presentare la sua proposta di legge né in giunta né in consiglio. Non era facile mantenere e sostenere il Parco che sicuramente va riformato – ha concluso – ma sono soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare”.