Tedeschi: "Il Comune è culturalmente contro Terre del Magra"

Sarzana - Val di Magra - Pietro Tedeschi all'attacco ieri a Lerici nel corso della presentazione del progetto di Cooperativa di comunità. Il presidente del Parco del Magra ha rimarcato la fattiva collaborazione dell'ente con le coop di comunità – è realtà la partnership con Coop Val di Vara e con Terre del Magra -, definendole “elemento di traino preziosi nell'affrontare problemi annosi del nostro territorio. Problemi per i quali cerchiamo di dare risposte, certo se ci danno la possibilità di lavorare, se evitano di farci trovare ogni volta sul collo la spada di Damocle di proposte insensate e sconsiderate come quelle del consigliere Andrea Costa”. Che il Parco, com'è noto, vuole chiuderlo. Il prossimo 18 dicembre la sua proposta di legge in questo senso sarà affrontata in Regione, in Commissione Ambiente e Territorio. Ma se la polemica con l'ex sindaco di Beverino non aggiunge molto al dibattito di questi giorni e mesi, quella imbastita un attimo dopo da Tedeschi arricchisce la storia del non idilliaco rapporto con il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri, tra l'altro recentemente intervenuto per contrastare la presa di posizione pro Parco dei sindaci del centrosinistra i cui comuni sono toccati dall'area protetta.



“Per le cooperative di comunità è importante il supporto delle istituzioni – ha continuato Tedeschi, riprendendo un concetto già espresso con chiarezza dal funzionario Legacoop Casarino -. Mentre la Cooperativa del Vara è sostenuta dalle amministrazioni locali di riferimento e questa potenziale cooperativa lericina ha il supporto dell'amministrazione Paoletti (il sindaco era presente all'iniziativa di ieri, ndr), la Cooperativa Terre del Magra ha culturalmente contro l'amministrazione comunale di Ameglia. Questo è un problema, perché la cooperativa di comunità non viene aiutata a decollare. Si fanno incontri e riunioni, si decidono cose, e poi il giorno dopo si smentisce tutto. Mi ricorda la tela di Penelope. Ad Ameglia c'è quasi una sorta di discriminazione verso Terre del Magra, verso questa gente che sta tentando di venire fuori con le unghie e con i denti”. Cartucce finite? Nossignore, perché Tedeschi ha toccato anche il tasto del Piano di sviluppo rurale. “Il Psr – ha segnalato il presidente – ha segnato un grande impegno per il Ponente e quasi nulla per il Levante. Le aziende della floricoltura sono state strafinanziate, mentre il biologico della Val di Vara è stato poco considerato”. E se dici Psr dici Assessorato regionale all'agricoltura, che fa capo al leghista Stefano Mai, il salviniano che, a dispetto dell'orientamento pubblico del partito, nel corso della Commissione ambiente del 9 dicembre (chiusasi con una fumata nera) non avrebbe mostrato chiusura nei confronti della proposta tranchant di Costa sul Parco del Magra.