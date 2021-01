Supporto, sconti e formazione: Santo Stefano aderisce alle Autonomie locali italiane

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Santo Stefano, con delibera di giunta, ha deciso di aderire all'associazione Ali - Autonomie locali italiane, organizzazione di enti impegnata per la crescita democratica del Paese, la condivisione delle buone pratiche, lo sviluppo delle comunità, il riequilibrio socio-economico tra le varie aree italiane. L'adesione, che costerà al Comune circa 300 euro, fornirà all'ente comunale santostefanese, senza ulteriori spese, servizi quali: supporto alla predisposizione di atti e regolamenti, appuntamenti tematici per amministratori e funzionari,

sconti del 50 per cento per gli incontri seminariali, help desk di servizio legale di primo livello, sconti dal 15 al 20%su tutti i servizi Leganet, un seminario tecnico gratuito.