Supercoppa in Arabia Saudita, Ponzanelli: "Vietare libero accesso alle donne è violenza"

Sarzana - Val di Magra - Anche il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli si schiera polemicamente contro la decisione della Lega Calcio (adottata qualche mese fa) di giocare la finale di Supercoppa Italiana a Jeddah in Arabia Saudina, in uno stadio nel quale le donne non potranno accedere liberamente.



“Non sono appassionata di calcio – ha specificato Ponzanelli - ma sono libera di poter andare allo stadio quando voglio. Il 21 novembre i calciatori di Serie A sono scesi in campo con un segno rosso sul volto, contro la violenza sulle donne. Vietare a una donna il libero accesso allo stadio, o condizionarlo alla presenza di un uomo che la accompagni, è un atto di inaudita e volgare violenza. Per questo – ha concluso - mi aspetto che Juve e Milan non volino in Arabia Saudita a giocare la Supercoppa Italiana, finché in quello stadio vigeranno regole discriminatorie inaccettabili”.