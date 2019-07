Strada Cerri-Trebiano, il centrodestra vuole chiarezza su contenzioso e rilievi geologici

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali di centrodestra del consiglio comunale di Arcola hanno presentato un'interpellanza all'amministrazione guidata dal sindaco Monica Paganini sulla situazione della strada che collega i borghi di Cerri e Trebiano.

"Nell'ultimo consiglio comunale tenutosi il 10 luglio u.s - spiegano Gatti, Righi, Pavero e Massi - abbiamo appreso dalle comunicazioni del Sindaco dell' imminente apertura al traffico veicolare a senso unico, regolato da impianto semaforico, della strada comunale Cerri/Trebiano chiusa dal 29 febbraio 2016 a seguito di ordinanza della protezione civile per mancanza delle condizioni di sicurezza. Sempre nella medesima seduta di consiglio comunale - continuano - è stata affrontata la prima variazione al bilancio, dove, tra le altre, abbiamo trovato la somma di 7.000euro per far fronte alle spese di segnaletica volte, come spiegato dal Sindaco e dall assessore competente, per la riapertura della strada.(notizia di queste ultime ore sui social e ieri confermata dal Sindaco la prevista apertura ufficiale nella mattinata di sabato)".



"È ovvio - proseguono - che se davvero venisse riaperta la strada saremmo i primi ad essere contenti perché finalmente finirebbero i disagi per i cittadini ma - sottolineano - sono molti i dubbi in merito a questa situazione che da anni è ferma al palo e che, nel frattempo, ha creato un contenzioso. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto i documenti richiesti da più di 20 giorni e la nostra preoccupazione aumenta. Con l' interpellanza presentata vogliamo fare chiarezza e pertanto ci rivolgiamo a chi ci governa chiedendo spiegazioni su diverse questioni. Prima di tutto quali siano gli esiti dei rilievi geologici effettuati dal soggetto incaricato; se l'amministrazione è a conoscenza del contenzioso ancora in essere con il privato confinante, se si è attivata per regolarizzare e materializzare il confine tra proprietà privata e Comune; se l' amministrazione si è attivata per riconoscere a favore del privato un contributo per le spese sostenute per la messa in sicurezza realizzata sulla parte comunale".