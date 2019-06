Stop a sigarette e plastica monouso in spiaggia, "Si" unanime in consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Nella seduta di ieri il consiglio comunale di Sarzana ha approvato all'unanimità la mozione che riguarda la riduzione della plastica monouso sulle spiagge del litorale e nelle aree pubbliche. Presentato inizialmente da Sarzana Popolare il documento è stato poi integrato con quello del Partito Democratico estendendone così l'efficacia anche alle scuole, auspicando l'introduzione di erogatori per scoraggiare l'utilizzo di bottigliette di plastica e l'avvio di una campagna informativa. La mozione prevede inoltre la sensibilizzazione verso le attività commerciali affinché distribuiscano (anche in sagre ed eventi) piatti, bicchieri e posate in materiale biodegradabile e compostabile. Pratiche rivolte anche allo stop alla dispersione di mozziconi di sigaretta, sia in spiaggia che in città.

“Il doppio documento – sottolinea in una nota Sarzana Popolare - dopo una veloce conferenza dei capigruppo, è stato “fuso” e integrato in un testo unico che ha accomunato le varie istanze ed è stato approvato all’unanimità, a riprova che quando vi è la volontà di far prevalere il buon senso e l’onesta intellettuale, l’azione amministrativa ne può trarre solo vantaggio. Niente contrapposizioni preconcette, ma uno sforzo condiviso per un risultato positivo”.