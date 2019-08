Stelitano e Zangani: "Una nuova spazzatrice per abbattere il costo del servizio rifiuti"

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri di maggioranza Salvatore Stelitano e Angelo Zangani continuano a incalzare l'amministrazione comunale di Santo Stefano. Questa volta lo fanno mediante la presentazione di un ordine del giorno che intende impegnare il governo comunale, guidato dal sindaco Pd Paola Sisti, a "diminuire i costi dello spazzamento delle strade dotandosi di un ulteriore mezzo meccanico per la pulizia delle strade affinchè il costo del servizio sia ridotto e parimenti diminuisca il costo della bolletta Tari".



"Per scelta dell’amministrazione comunale - scrivono l'ex assessore e l'ex capogruppo - la pulizia delle strade ha visto aumentare i costi dalle € 27.000,00 annue del 2016 alle attuali € 149.000 annue, le spese vanno a ricadere totalmente sulla tassa rifiuti (tari) a completo carico dei cittadini. L’Assessore all’ambiente Giannarelli, interpellato in merito all’acquisto della spazzatrice dalla precedente amministrazione, che aveva contributo alla diminuzione del costo dello spazzamento stradale (passato dalle € 70.000,00 circa alle € 27.000,00), in tale sede era stato critico poiché a suo dire, secondo i tecnici Acam, sarebbe stato necessario l’acquisto di una spazzatrice dotata di maggiore potenza e prestazioni. Oggi si è in presenza di un forte aumento del costo della pulizia delle strade (spazzamento) che ha visto incidere sulla Tari ben 232.000,00 euro complessivi nel triennio (2016-2019). E' evidente che nessuna valutazione in merito è stata effettuata dalla amministrazione comunale finalizzata a diminuire la tassa dei rifiuti".