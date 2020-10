Stelitano: "Giannarelli faccia ripartire la casetta dell'acqua invece di prometterne tre"

Sarzana - Val di Magra - "E’ di queste ore l'ennesimo proclamo pre elettorale dell’ inconsistente giunta di Paola Sisti. A seguito di odg del 31.07.2019 il consiglio ha deliberato all’unanimità, su proposta Consiglieri Zangani e Stelitano, con cui si chiedeva al comune, di installare i distributori dell’acqua cd casette su tutto il territorio e per ogni frazione". Lo afferma Salvatore Stelitano, consigliere comunale di maggioranza a Santo Stefano, esponente di Italia viva. "Pur prendendo atto che la nostra proposta è stata recepita - continua - non è giustificato il ritardo con cui l’assessore all’ambiente ha trattato la pratica, tanto che il conigliere Angelo Zangani ha dovuto presentare interpellanza affinché si potessero avere chiarimenti. La risposta avuta dall'Assessore Giannarelli, denuncia ancora una volta la leggerezza con cui lui e la giunta trattano gli indirizzi deliberativi del consiglio comunale in spregio delle più comuni regole di amministrazione. L'assessore di nomina sindacale si è persino trincerato dietro il Covid 19, per giustificare il ritardo, agitando lo spettro del pericolo degli assembramenti come se la popolazione nel frattempo non avesse acquistato nei supermercati le bottiglie dell’acqua in plastica. Giannarelli non strumentalizzi il Covid e faccia ripartire la casetta esistente invece di prometterne tre. Mi fa piacere che si voglia esperire altra gara per l’affidamento, la vedremo, ma l’auspicio è che questo avvenga nel più breve tempo possibile".