Spostamenti oltre confine, Eretta: "Superato muro di ottusità del Governo"

Sarzana - Val di Magra - Da domani i sarzanesi potranno spostarsi nelle regioni limitrofe per far visita ai congiunti, sempre con rientro in giornata. Per effettuare gli spostamenti i sarzanesi interessati dovranno portare con sé l'autocertificazione, come imposto dal Decreto Legge del Governo, che attesta la presenza del congiunto nel comune limitrofo alla residenza di Sarzana. Per gli altri motivi oltre ai noti (esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta urgenza) bisognerà aspettare come da Decreto Legge il 3 giugno.



“Ottime notizie: come abbiamo chiesto da settimane, da domani i sarzanesi potranno andare a trovare i loro congiunti nei comuni confinanti della Toscana – ha affermato il vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta. - Grazie al Presidente Toti, che ha firmato la comunicazione ai prefetti liguri, al suo omologo della Toscana Rossi e al Prefetto di Massa-Carrara: speriamo ora che Rossi faccia lo stesso, perchè è rimasto l'unico governatore in Italia a non aver ancora capito che l'unica eccezione al divieto di spostamento tra Regioni imposta dal Governo oltre ai motivi noti (lavoro, salute e urgenza) sono proprio le visite ai congiunti! Accordi simili, come da accordi tra il Governo e tutti i governatori sanciti da una lettera del Ministro Speranza che boccia sonoramente proprio l'interpretazione di Rossi, sono firmati dai governatori in tutta Italia e non dai sindaci. Tutto il resto e che va oltre è inapplicabile e infatti non è stata applicato dai Prefetti, nonostante improbabili dichiarazioni di qualche sindaco toscano in cerca di visibilità, e fino a quando Rossi non lo capirà (firmando la comunicazione come stanno facendo Toti e tutti i governatori d'Italia) i parenti toscani dei sarzanesi non potranno venire a trovarli in Città! Speriamo che Rossi si svegli e lo capisca presto, intanto e finalmente i sarzanesi potranno andare a trovare i loro papà, le loro mamme, figli o nipoti finora separati dal muro invisibile dell'ottusità del Governo.”