Spilamberti torna sul caso Battifollo: "A chi sono andati gli altri utili del circolo?"

Sarzana - Val di Magra - “Appurato che il destinatario dei 3000 euro di utile dell’associazione “Battifollo Oggi!” era il Consigliere Regionale Juri Michelucci, che li ha usati per la sua campagna elettorale quand’era in corsa per il Senato, mi chiedo a chi siano andate le “donazioni volontarie” degli anni precedenti, ammontanti a 6000 euro". Così in una nota il consigliere comunale della Lega di Sarzana Luca Spilamberti che torna sulla gestione degli utili del circolo. "Invito l’Associazione che gestisce il centro sociale - aggiunge - a spiegare alla città e ai suoi soci, i quali hanno affermato di non essere a conoscenza di tali operazioni, chi siano stati i beneficiari di tali somme. Non trovo affatto morale questo genere di gestione del patrimonio pubblico, che ritengo vada gestito con maggiore trasparenza, visto che i centri sociali comunali sono di tutta la collettività e dovrebbero tenersi fuori dall’agone politico. La collettività, inoltre, merita di essere informata di come vengono utilizzati gli utili”.