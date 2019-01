Spilamberti e Ravani, giovani leghisti crescono

Sono stati nominati referenti del movimento giovanile del Carroccio nei comuni della Val di Magra.

Sarzana - Val di Magra - Il segretario della sezione sarzanese della Lega Giacomo Fioravanti ha nominato referenti per il movimento giovanile del Carroccio Luca Spilamberti e Gregorio Ravani, rispettivamente consiglieri comunali a Sarzana e ad Ameglia.

Il primo, sarzanese, classe 1995, ha studiato all’Istituto superiore Arzelà di Sarzana nel ramo della finanza e del marketing. E’ contabile amministrativo ed attualmente ricopre il ruolo di presidente della commissione consiliare Territorio del Comune di Sarzana. “Sono orgoglioso del ruolo che mi è stato affidato - ha dichiarato - e sono sicuro che insieme al mio collega Ravani porteremo avanti il compito con serietà e voglia di fare. I giovani sono il futuro ed è importante coinvolgerli anche nell’ambito politico”.



Il secondo, amegliese, classe 1987, ha studiato anche lui all’istituto Arzelà, e lavora come impiegato. Dal 2009 è impegnato politicamente sul territorio: dapprima nelle consulte di frazione e poi in Consiglio Comunale dove è entrato dal 2015. Attualmente è delegato dal Sindaco De Ranieri a sport, turismo e commercio. “Si tratta di una carica che assumo volentieri - ha dichiarato - perché operando nell’ambito delle mie deleghe vedo che i giovani hanno bisogno di sostegno per sviluppare le loro potenzialità, e la politica non può esimersi dal prestare loro ascolto”. Dunque la Lega rafforza sul versante giovanile, e punta coinvolgere un maggior numero di giovani tra le sue fila.