Spilamberti: "Rimozione dei canguri esempio di cambiamento radicale"

Sarzana - Val di Magra - "La rimozione dei canguri, diventati negli anni un triste emblema sarzanese di degrado e spreco di soldi pubblici, rappresenta anche simbolicamente nella gestione della cosa pubblica il cambiamento radicale rispetto al passato". Lo afferma il consigliere comunale sarzanese di Cambiamo Luca Spilamberti, che aggiunge: "Nati allo scopo di rappresentare una svolta nella gestione dei rifiuti, hanno raccolto e masticato soltanto oltre un miliardo e mezzo dei soldi dei sarzanesi.

La mia generazione è costretta a fare i conti con orrende eredità per Sarzana come queste, che insieme ad altre da film horror come i progetti Botta hanno aggravato e aggravano ancora in modo spropositato le casse comunali, ingessando fino ad oggi il presente e il futuro di Sarzana e dei sarzanesi. Tornare a riqualificare l'esistente -sottolinea - e insieme a riscoprire finalmente il coraggio di pensare dopo decenni ad opere pubbliche davvero utili, grazie a fondi esterni e abbassando al contempo il debito monstre dei sarzanesi, è motivo d’orgoglio per questa amministrazione e per chi ci ha creduto e continua a crederci.

L’inversione di tendenza che sta vivendo Sarzana nella gestione della cosa pubblica, unita finalmente al rispetto dei soldi dei sarzanesi, è da due anni ormai chiara ed evidente.

L'amministrazione Ponzanelli, oltre ad intercettare quasi venti milioni tra fondi regionali e nazionali destinati ad opere pubbliche già inserite all’interno di percorsi amministrativi seri e non favole com’eravamo abituati, sta mostrando che nonostante la fatica di muoversi tra lacci e lacciuoli di un'eredità allucinante il doppio binario riqualificazione/investimento strategico è senza dubbio la strada giusta. Avanti così, nel rispetto del presente e, soprattutto, del futuro dei sarzanesi".