Spilamberti: "Minoranza esalta questa amministrazione meglio di noi"

Sarzana - Val di Magra - “Paolo Mione, dopo essersi affannato per una settimana ad annunciare urbi et orbi di aver scoperto il nuovo scandalo Watergate, si accorge oggi che il contratto del PUC su cui ha chiesto improvvisamente la firma era già stato firmato a maggio”. Lo afferma il consigliere comunale della Lega Luca Spilamberti, che aggiunge: “Il Watergate era fondato su una voce su cui si è fiondato addirittura l'ex sindaco, di cui nessun sarzanese sentiva la mancanza, ma certamente per un uomo dallo stile di Mione gli sarà semplicemente sfuggito: gli ricordiamo per informarsi l’uso dell’accesso agli atti oltre a Facebook e alle chiacchiere da bar, a lui che è un giurista raffinato come a tutti gli altri consiglieri che erano evidentemente abituati all’annuncio delle intenzioni e trovano strana e particolare un’amministrazione che lavora, comunica i fatti e non il banale progresso degli iter amministrativi”.



“Un merito, in fondo, dobbiamo riconoscerlo a queste minoranze: sono capaci di esaltare questa amministrazione meglio di noi! Mione col Watergate che si risolve in un atto firmato sei mesi fa, i 5 Stelle che chiedono di presentare la domanda per gli uffici di prossimità già inoltrata ad agosto, Italia Viva che chiede borracce per le scuole già presentate dal sindaco il giorno prima: insomma, grazie a loro per il sostegno al lavoro di questa amministrazione, continueremo a lavorare anche per voi e ad esaudire con anticipo di mesi i vostri desideri per la città”.