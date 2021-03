Spiagge libere, Casini: "Per Baroni va tutto bene ma si rischia spettacolo delle ultime stagioni"

Sarzana - Val di Magra - "L’assessore Baroni, da me interrogato per sapere quale sarà la gestione delle spiagge libere che ci attende nella prossima estate 2021, dà grandi notizie: lascia intendere che è molto soddisfatto della gestione delle spiagge libere degli ultimi due anni, il che è tutto dire, infatti nella risposta parla di “ottimale fruizione delle spiagge”, “monitoraggio costante della pulizia, servizi igienici e salvamento”. A questo punto mi chiedo se davvero stiamo parlando dello stesso litorale. Presumo di no". Così Beatrice Casini, capogruppo di Siamo Sarzana, che sempre sul tema del litorale di Marinella aggiunge: "Ci dice poi che per colpa del Covid questa amministrazione non sa ancora come organizzerà l’imminente stagione. Del resto, una qualsivoglia scusa dovranno pur sempre trovarla. Se non è zuppa è pan bagnato e se la colpa non è degli altri, è del Covid, che ricordo essere una pandemia globale e non un dramma esclusivo di Sarzana.

"Infine - prosegue Casini - ci conferma che non ci saranno chioschi perché il Piano Spiagge, di recente approvazione, da parte di questa maggioranza, non li consente. Quindi secondo l’assessore Baroni, tutto procede a gonfie vele e tutto andrà alla grandissima come le ultime due stagioni. Mi auguro i cittadini siano altrettanto soddisfatti. A questo punto non ci resta che attendere di conoscere con quali mezzi economici i privati potranno far fronte agli oneri necessari per evitare ai frequentatori del nostro litorale il pessimo spettacolo della scorsa estate. Immagino con la concessione di aree destinate a parcheggio, e pertanto credo che dovremmo attendere l’esito del bando (qualora uscirà) per sapere su quali aree il privato potrà contare visto che, in passato, ad alcuni privati sono state concesse e ad altri no".

Casini quindi conclude: "Se oggi il tratto di spiaggia libera è in condizioni che non permettono investimenti è perché questa amministrazione ha approvato un piano e adottato un Pud che, oltre a cancellare 1500 parcheggi, sancisce l'impossibilità di installare chioschi".