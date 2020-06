Spiagge, Castagna (Pd): "Speriamo sindaca esca da suo imbarazzato silenzio"

Sarzana - Val di Magra - "A Palazzo civico, per questa faccenda del bando per la gestione delle spiagge libere comunali, devono aver perso un po' tutti la testa. Prima indicono un bando 'capestro' - che in teoria garantisce solo perdite - e concedono solo qualche giorno agli interessati per fare i conti di quanto ci rimetteranno (nel caso del tratto più lungo ci avviciniamo ai 100.000 euro). Poi, pur essendo il bando espressamente riservato ai balneatori confinanti con le spiagge libere, agli ex titolari di chioschi e 'ai proprietari delle aree retrostanti' aggiudicano il tratto più lungo (350 metri) ad una società che non presenta nessuno dei tre requisiti richiesti dal bando. Si scopre infatti che la aggiudicataria Marinella Beach non è proprietaria delle aree retrostanti, ma ne è affittuaria dalla proprietaria Marinella spa". Così in una nota l'esponente Pd sarzanese Francesca Castagna, membro dell'assemblea nazionale del Partito democratico.



"Nel contempo - prosegue Castagna - si scopre che l'aggiudicataria Marinella Beach annovera fra i suoi soci la moglie del consigliere leghista Iacopi. A quel punto Iacopi decide di dimettersi da consigliere comunale 'per una questione di opportunità (...) tutto deve essere trasparente' salvo poi correggere il tiro e rivelare che si dimette 'perché inizia una nuova vita, limitata solo alla sfera privata e familiare'... Infine oggi il dirigente comunale responsabile Caso ci rivela candidamente che il fatto che Marinella Beach sia solo affittuaria e non proprietaria delle aree retrostanti non è rilevante, e che tale società ha comunque titolo per vedersi aggiudicare l'incarico. A dispetto del tenore letterale del bando".



"Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano i sei avvocati della destra presenti in consiglio comunale di tale ardimentosa tesi - conclude l'esponente Pd -. Tanto più che - anche ammesso che quella aberrante equivalenza avesse un senso - il bando avrebbe dovuto prevedere espressamente la valida partecipazione di proprietari ed affittuari. Ma così non è stato e, per quanto è dato sapere, tale balzana interpretazione avrebbe potuto discriminare altri 'affittuari di aree retrostanti' che - ragionevolmente interpretando il tenore del bando - pur interessati potrebbero aver rinunciato. Il parere del dirigente costituisce il degno coronamento di una vicenda grottesca e poco trasparente, sulla quale molto occorrerà ancora appuntare lo sguardo. Speriamo che la sindaca - finalmente - esca dal suo imbarazzato silenzio e chiarisca ogni cosa".