Spezia Dinamika: "Biodigestore, forzatura della Regione"

Sarzana - Val di Magra - Il movimento giovanile Spezia Dinamika esprime la sua vicinanza ai cittadini scesi in piazza nei giorni scorsi per dire NO al biodigestore dei Saliceti. “Al di là delle discussioni politiche che girano attorno al tema del biodigestore, noi come movimento giovanile pensiamo che i cittadini debbano assolutamente essere ascoltati e le proteste in atto – dice il Segretario Lorenzo Mascolo- sono figlie del malcontento generale che sta colpendo la cittadinanza da svariati mesi.” Spezia Dinamika come soggetto politico raccoglie al suo interno molte realtà che hanno a cuore le problematiche dell’ambiente e per questo prende posizione a favore dei cittadini e dell’ambiente. “ È da tempo che stiamo assistendo ad una forzatura da parte della Regione nel portare avanti questo progetto, occorre che gli amministratori regionali ascoltino i migliaia di cittadini preoccupati per la propria salute e del futuro dei propri figli – afferma Mascolo- è vero che il biodigestore è stato avvicinato alla “green economy” ma è anche vero che secondo l’osservatorio ambientale questo non è innocuo perché il suo impatto sul territorio è minimo ma persiste nel tempo; le imprese che installano queste tipologie di impianti ricevono molti incentivi statali, tutto a danno dei cittadini in quanto il processo di smaltimento dei rifiuti produce i batteri sporigeni anaerobi i quali potrebbero a loro volta avere ripercussioni sul territorio. Come soggetto politico crediamo fermamente che gli interessi privati debbano essere controbilanciati con l’interesse pubblico- conclude il Segretario dei Dinamici- , per questo chi governa dovrebbe tenere in alta considerazione la posizione dei cittadini e magari, in futuro, interpellare il Comitato nel procedimento.”