Spazzatura in Via Vanicella, Ruggia: "Intervenire subito"

Sarzana - Val di Magra - “Da ormai parecchio tempo via Vincinella si è trasformata in una discarica a cielo aperto. È una situazione intollerabile: l’amministrazione di Vezzano cosa aspetta a intervenire?”. Lo chiede il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che prosegue: “In diversi punti di via Vincinella che ricadono sotto il Comune di Vezzano ci sono rifiuti abbandonati di ogni tipo, persino carcasse distrutte di auto. I cittadini mi hanno segnalato questa situazione vergognosa che si trascina irrisolta da diverso tempo. Perché l’amministrazione comunale non è ancora intervenuta? Questa mattina insieme al collega della Lega in consiglio comunale Carlo Tangerini ho depositato un’interrogazione scritta per chiedere spiegazioni al Sindaco, che ci auguriamo disponga al più presto un intervento per bonificare l’area. In più nel Comune di Vezzano non è presente un’isola ecologica: chiediamo al Sindaco se ritiene che la collocazione di un’isola ecologica possa perlomeno limitare la diffusione di discariche abusive a cielo aperto come quella di via Vincinella”.