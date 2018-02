Spanò (Insieme): "Mi candido per combattere caccia e slot machine"

Sarzana - Val di Magra - Anche se sono cosciente che sarà molto dura, ritengo che contro il rischio di consegnare il nostro Paese a una destra che dividerebbe ancora di più l’Italia e non saprebbe affrontare davvero, squilibri e diseguaglianze crescenti, vorrei che gli italiani si ricordassero che in questo senso abbiamo già dato e pagato pesantemente le scelte dei Governi di destra.

Come Verdi, dobbiamo dare forza di governo ai nostri contenuti, per guidare e cambiare i processi economici, produttivi e avviare la conversione ecologica dell’economia e della società, in un’Europa più verde, più giusta, più forte. Detto questo, pur essendo distante anni luce dell’attuale gestione del PD, ho accettato la candidatura alla Camera nel collegio plurinominale 02, che va da Genova San Teodoro (Dinegro), a Sarzana, con la Lista Insieme (Verdi-PSI -Area Civica), considerando che, vincendo questa coalizione, il nuovo capo di governo sarà all'altezza di dirigere il paese in questi nuovi cambiamenti sociali, epocali ed ambientali! ( Gentiloni docet ! ).

Oltre i punti che fanno parte dell’accordo di programma, se eletto, il mio impegno sarà rivolto verso alcuni punti che da anni mi stanno particolarmente a cuore: Lotta alle slot machine, che avrebbero dovuto versare allo Stato ben 90 miliardi di euro; Rivedere l'abolizione delle Province (unico Ente di supporto per i vari Comuni);

Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato; Superamento del fiscal compact; Revisione delle Legge sulla caccia, che, ad oggi, veleggia solo a favore dei cacciatori (da parecchi anni sono in prima linea contro lo “strapotere” delle Associazioni venatorie);

Aiuti concreti ai nostri coltivatori, specialmente per coloro che si impegnano a produrre prodotti di qualità, come il biologico;

Fermare la marcia di questa anomala globalizzazione, la quale va solo a favore dei paesi esteri. Altri punti che vorrei affrontare sono incentrati sulla sanità, sul sociale, la scuola, spese militari e per un fisco più equo.

L’economia deve correre di pari passo con l’ecologia, anche perché il mio sogno è quello che l’Italia sia sempre più verde e non al verde;

Perseguire maggiormente i reati contro gli animali;

Promuovere la ricerca con metodi alternativi alla vivisezione;

Un Decreto Legge che favorisca i circhi che non facciano uso di animali;

Ridurre l'iva sulle prestazioni veterinarie;

Inserimento nelle mense di piatti vegetariani e vegani.



Angelo Spanò - candidato alla Camera con la lista INSIEME - Collegio plurinominale 02