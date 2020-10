Sostegno alle attività, Raschi (IV): "Amministrazione parla di 'coraggio' ma applica legge"

Sarzana - Val di Magra - "Dopo la richiesta di Italia Viva della avvenuta audizione delle associazioni di categoria in commissione (QUI), l'amministrazione esulta per le proprie iniziative in favore delle attività produttive. Qualsiasi iniziativa che va incontro alle esigenze delle attività produttive viene accolta positivamente da Italia Viva, ma ora la giunta deve finire di prendere per il naso i cittadini". Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale Umberto Raschi, che aggiunge: "Anche con la nuova delibera (qui) l'Amministrazione applica solo norme di legge. La riduzione del 25% della parte variabile TARI è prevista dalla delibera ARERA 158/2020. L’amministrazione parla di coraggio e vicinanza alle imprese ma in realtà applica solo quello che gli interventi dell’autorità consentono. È il minimo che potessero fare, mentre tutti i Comuni limitrofi attuano manovre più incisive anche in virtù degli aiuti governativi che stanno arrivando ai Comuni".



"Sulla COSAP - osserva - e' il Governo che ha previsto la sospensione fino al 31/12/20 e lo stesso ha stabilito il rimborso ai comuni per le minori entrate. Sarzana in questi giorni ha percepito l’acconto del decreto Agosto, altra manovra governativa, per un valore di circa 190mila euro. Perché non si investono questi soldi, almeno in parte, per vere misure a sostegno delle attività del territorio sarzanese?. La situazione nelle prossime settimane non sarà rosea - conclude - e per questo proseguiremo la nostra iniziativa politica in favore del commercio e delle attività produttive incalzando la giunta affinché predisponga interventi reali e concreti per i sarzanesi e non, che ogni giorno alzano la saracinesca"