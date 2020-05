Sospensione quote mutui, Casini chiede commissione. Baroni: "Stia serena"

Sarzana - Val di Magra - “Stia serena quella parte di opposizione: quando, e se, un tesoretto emergerà sarà messo integralmente a disposizione dei sarzanesi”. Così in una nota odierna l'assessore al bilancio del Comune di Sarzana Daniele Baroni in merito alla sospensione del pagamento delle quote dei mutui dell'ente sollevata dalla consigliera di Italia Viva Beatrice Casini nell'ultimo consiglio comunale.

“E' vero, ci sono problemi di liquidità – aveva sottolineato l'esponente dell'opposizione – ma ci si dimentica di fare cenno a quello che il Comune potrà risparmiare. Il primo decreto firmato il 2 aprile da Cassa Depositi e Presiti ha deciso che gli enti territoriali potranno effettuare la rinegoziazione dei mutui. Questo – aveva spiegato – significa che Sarzana non dovrà pagare una quota capitale per una somma che ammonterebbe a 362mila euro. Il secondo provvedimento del 7 aprile riguarda la sospensione per un anno della quota capitale per chi ne farà richiesta, se Credit Agricole aderirà. In base alla documentazione che ho richiesto agli uffici questo potrebbe portare ad un risparmio di un milione e 175mila euro, un totale di quasi un milione e mezzo sommando anche l'altra cifra. Vi invito – aveva concluso Casini – a fare richiesta per la sospensione delle rate, basta una delibera di consiglio. Attivatevi per aderire, stiamo parlando di soldi che potrebbero essere usati per i meno abbienti e per la città così come quelli per gli eventi che non si sono svolti in questi mesi e i cui fondi potrebbero essere utilizzati”.



“Abbiamo già approntato proposta la delibera di consiglio comunale – aveva replicato Baroni in consiglio - per la richiesta da inoltrare a Carispezia entro il 15 di maggio per la sospensione dei mutui. Potranno concedere la sospensione solo le banche che aderiranno e in caso di esito positivo questo quoterebbe una cifra intorno al milione e 175mila euro. Per quanto riguarda Cassa Depositi e Prestiti il 6 maggio aprirà una piattaforma con cui dirà quali mutui potranno eventualmente essere sospesi, sempre in caso di esito positivo la sospensione dovrebbe aggirarsi intorno ai 140mila euro. Sappiamo quanto abbiamo faticato a redigere il bilancio, non è possibile pensare di avere così tanti soldi a disposizione per effetto delle contrazioni dei trasferimenti dal Governo centrale. Dobbiamo auspicarci due cose – aveva poi puntualizzato – o cambiano le regole sull'erogazione dei mutui oppure l'amministrazione centrale dispone finanziamenti ingenti per i comuni. Ho fatto una mia stima ed è possibile che le minore entrate per il Comune siano fra un milione e mezzo e due milioni”.



Oggi intanto Casini ha chiesto la convocazione di una Commissione bilancio per i prossimi giorni per approfondire l'argomento mutui mentre l'assessore è tornato così sul tema: “Comprendo benissimo le motivazioni della politica fatta dalla parte della opposizione, ma se la politica scende ad un livello da mistificare i fatti e distorcere la realtà, allora credo che non ci sia possibilità di un dialogo veramente costruttivo con alcuni dei componenti del Consiglio Comunale. Il Governo ha disposto per decreto la sospensione di alcune tipologie di mutui contratti dal Comune, ma tale disposizione consentirebbe di risparmiare soltanto 1.800 euro (milleottocento, non un milione e ottocento).

Falsa e fuorviante è invece l’affermazione secondo la quale il Comune avrebbe un tesoretto da 1,3 milioni: per Cassa Depositi e Prestiti (società controllata dal Ministero dell’Economia) nella migliore ipotesi il risparmio sarà di circa 142 mila euro. ANCI e ABI hanno redatto un accordo quadro per la sospensione dei mutui degli Enti locali. A tale accordo l’Istituto di Credito con cui il Comune ha contratto i mutui (Carispezia - Credit Agricole) non ha alla data odierna aderito, pertanto ad oggi nessun risparmio sarebbe ottenibile per la sospensione di tali mutui. In ogni caso l’Amministrazione ha già predisposto e senza necessità di impulso di terzi gli atti affinché il Consiglio possa, entro il termine del 15 maggio, concedere il nullaosta per la richiesta di sospensione/rinegoziazione (il 29 Aprile è stato acquisito il parere dei Revisori, prima del Consiglio Comunale). Il debito per mutui che grava sul bilancio comunale è pari ad euro 1,17 milioni per il 2020 - ha proseguito - ma stante l’attuale versione dell’accordo ABI/ANCI la misura della sospensione si aggirerebbe sui 26 mila euro (essendo la sospensione ammessa solo per mutui di durata inferiore ai 30 anni). Da precisare altresì che in ogni caso la richiesta è inoltrabile solo da parte degli Enti che hanno approvato il Bilancio, come il Comune di Sarzana ha provveduto a fare. Ad oggi l’importo certo è un risparmio di 1.800 euro. Ci spieghino dunque quei consiglieri che lo invocano di quale tesoretto si parli.

Ciò che in tutta onestà mi pare doveroso criticare e l’atteggiamento di chi non capisce o fa finta di non capire. E pensare - ha concluso - che vi sono state almeno due riunioni della Commissione Bilancio ed un Consiglio Comunale estenuante per la sua durata, in cui tali argomenti (condizioni per la sospensione dei mutui, esenzioni, situazione finanziaria del Comune) sono stati spiegati con dovizia di particolari, fornendo tutti i chiarimenti dovuti".