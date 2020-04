Sisti a Ponzanelli: "Continua a cercare visibilità, anche in un momento come questo

Sarzana - Val di Magra - "Il consigliere Francesco Ponzanelli, qualora in possesso di notizie circa conferimenti non idonei all'impianto di Saliceti, avrebbe ben potuto cercare con me un'interlocuzione personale – visto anche il suo ruolo di vice presidente della Provincia – nel segno di uno spirito di collaborazione che è sempre necessario, tanto più in un momento difficile come quello attuale". Così Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano Magra risponde a Francesco Ponzanelli, consigliere provinciale di Liguria Popolare: "Ha preferito invece imbastire una polemica strumentale e infondata, visto che è responsabilità della Provincia e della Polizia provinciale il controllo dello smaltimento dei rifiuti. Cosa dovrei fare secondo Ponzanelli? Mandare gli agenti della Polizia municipale di Santo Stefano a controllare i carichi di rifiuti dei camion? Agenti della municipale che in questo periodo si stanno occupando egregiamente e senza risparmiarsi di gestire l'emergenza, anche con turni volontari nei festivi e nei prefestivi".



"Per quanto mi riguarda - continua Sisti -, nelle scorse settimane ho inviato formale comunicazione a Regione, Asl, Ato idrico e Acam Iren per avere precise informazioni su gestione e smaltimento dei rifiuti in questa fase, al momento senza ricevere risposte ufficiali. Ponzanelli è pienamente nella posizioni di chiedere ad Acam-Iren e a Recos – e non certo al Comune – che gli impianti smaltiscano ciò per cui sono stati installati, e ciò vale in generale, non solo per questa fase di emergenza sanitaria da coronavirus. Decida lui se continuare ad andare a caccia di visibilità o se interpretare con serietà il suo ruolo di amministratore, a maggior ragione in virtù del suo ruolo di vice-presidente dell'amministrazione provinciale.