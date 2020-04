Sisti: "Santo Stefano è vicina agli amici di Aulla e Albiano: noi ci siamo!"

Sarzana - Val di Magra - "I momenti che stiamo vivendo ci mettono a dura prova e soprattutto i sindaci e gli amministratori in genere hanno ogni giorno da affrontare problemi grandi e piccoli che vorrei raccontarvi, ma non oggi, oggi è il giorno di un nuovo incredibile fatto, un altro incredibile dolore per la nostra comunità e soprattutto per la comunità aullese ed albianese! E' crollato il ponte, il ponte di Albiano appunto, il ponte che unisce, anzi univa due comunità, due provincie, due Regioni! Molti hanno scritto anche del legame affettivo con quel pezzo di strada che rappresenta storia e memoria ed ora non c'è più. Questa mattina mi sono recata sul posto per portare solidarietà e offrire aiuto al sindaco di Aulla, Roberto Vallettini, e naturalmente l'ho fatto a nome e per conto di ogni santostefanese". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti.



"Avrei voluto abbracciarlo, avrei voluto stringergli la mano ma il Covid non ce lo permette. Ma non è servito! Ci siamo guardati negli occhi, i suoi erano occhi stanchi, preoccupati, arrossati, i miei sperano gli abbiano trasmesso il messaggio che volevo portare a nome di tutti noi: ci siamo, Santo Stefano c'è sulle gambe del suo sindaco ma a nome e per conto di ogni santostefanese! Lo spettacolo visto a pochi metri era spaventoso. Ho avuto la stessa identica sensazione di quando nel 2011 visitai tutti i luoghi dell'alluvione ed ho provato come allora rabbia e impotenza. Nel pomeriggio in Comune ad Aulla ho partecipato ad un incontro presenti anche il sindaco di Bolano e di Podenzana, insieme al presidente del consiglio regionale toscano, l'onorevole Cosimo Ferri e molti tecnici dei comuni e delle due Provincie. Ho ribadito la nostra vicinanza e offerto il nostro aiuto ma ho altrettanto chiesto con forza la necessità che da subito si parta con una progettazione seria, consapevole e rispettosa dell'ambiente di tutto il territorio che abbraccia la Lunigiana, la Val di Magra e la Val di Vara. Da troppi anni non si fa più una pianificazione seria e per questo ho chiesto che si parlino le due Regioni, che intervenga lo Stato perché i fatto gravi che sono successi oggi sono l'ennesima prova della mancanza di pianificazione e strategia e dove tutti siamo chiamati al nostro impegno e all'assunzione delle nostre responsabilità. Il grande tema del Ponte Ceparana - Santo Stefano, per cui si stava svolgendo la Conferenza di servizi, fermata dal Covid, dovrà necessariamente tenere presente la realizzazione del by pass di Albiano e della Variante Cisa. La prima urgenza - conclude Sisti - è trovare una soluzione per togliere il più velocemente possibile Albiano dal l'isolamento, ma insieme occorre prevedere opere infrastrutturali importanti rimandate da troppo tempo. Se non riusciremo a fare di questa catastrofe, dove fortunatamente non abbiamo avuto perdite umane, un'opportunità, avremo perso! Solo questa sera sono riuscita a rispondere ai tanti vostri messaggi di informazioni e anche di vicinanza e solo ora sono riuscita a scrivervi! Ci tenevo però a dirvi che ho fatto arrivare la vostra vicinanza ai nostri vicini di casa!".