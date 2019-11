Sisti: "Ricevere dividendi è normale e non obbliga a subire ogni scelta"

Sarzana - Val di Magra - "Sbaglia il presidente di Recos, avvocato Castagnetti, a deridere comitati e associazioni che in questi mesi si sono mobilitati contro la realizzazione del biodigestore di Saliceti. I cittadini, preoccupati per la costruzione dell'impianto, andrebbero ascoltati, non offesi. Inoltre non sta all'avvocato Castagnetti, che forse avrebbe bisogno di un ripasso di diritto, stabilire i tempi della giustizia amministrativa relativamente alla discussione del ricorso al Tar promosso dal Comune. Infine, in merito alla questione dei 75mila euro di dividendi Iren ricevuti dal Comune di Santo Stefano nel 2018, ricordo al presidente che è assolutamente corretto e normale che Santo Stefano, come tutti gli altri Comuni soci, riceva dividendi. Non regge l'allusione per la quale, visto che un Comune socio prende legittimamente i dividendi, deve subire ogni politica di Iren e delle società del gruppo, come Recos". Così il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, replica alle dichiarazioni rese dai vertici di Recos nel corso della conferenza stampa che si è svolta mercoledì.



"Diverso è il discorso del ristoro ambientale da 40mila euro proposto al nostro Comune in vista della realizzazione del biodigestore: un'offerta che abbiamo rispedito al mittente in quanto fermamente contrari all'impianto", conclude la prima cittadina.