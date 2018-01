Sisti: "Ponte? Dico no finché non avrò certezze per Santo Stefano"

Ieri l'annuncio di Nencini, oggi la ferma presa di posizione del sindaco Pd, pronta a sedersi al tavolo con Caleo e con la Salt.

Sarzana - Val di Magra - Non stappa champagne Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano, per l'annuncio arrivato da Roma dello stanziamento di tutti i fondi - 13 milioni e mezzo - per realizzare il ponte sul Magra che collega il territorio santostefanese con Ceparana.



"Il ponte così come è stato ragionato e pensato finora non mi trova d'accordo - spiega a CdS il sindaco Sisti -. Il vero tema è che è finanziato il lotto 1 (il ponte vero e proprio, ndr), ma il lotto 2, che interessa il territorio santostefanese, non ha neppure il progetto preliminare. Il traffico in arrivo da Ceparana finirebbe quindi in Via Arenelle, una strada vicinale, andando quindi a congestionare Via Togliatti, già sacrificata per via di tutti i tir a servizio del porto".



La sindaca Pd la prossima settimana incontrerà il senatore Massimo Caleo e Salt. "Voglio avere certezza che ci siano i progetti e le risorse per le opere di cui necessita il mio territorio: il lotto 2 e la variante alla Via Cisa. Altrimenti per me il ponte non si fa. Bisogna avere una visione complessiva! Quindi dirò no al ponte finché non avrò la certezza di opere per la viabilità nel mio territorio. Il lotto 2 non ha finanziamento. E della variante alla Cisa nemmeno si è parlato".