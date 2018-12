Sisti: "Auspico un ripensamento di Stelitano, il Comune rimane in Svar con ruolo dirimente"

Sarzana - Val di Magra - "Non nascondo il mio grande dispiacere per le dimissioni da capogruppo del consigliere Salvatore Stelitano e per la sua astensione sulla delibera, approvata venerdì scorso, grazie alla quale, vendendo parte delle quote Svar, sarà possibile trovare le risorse necessarie per un nuovo plesso scolastico, attirando un cofinanziamento nell'ambito di un bando regionale". Lo afferma il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, a commento della decisione dell'ormai ex capogruppo Pd in consiglio comunale.

"Preme sottolineare che è nostra intenzione passare dal 43 al 21 per cento di partecipazione della società, una presenza che ci consentirà di continuare a giocare un ruolo dirimente. Infine, auspicando un ripensamento del consigliere Stelitano, non posso esimermi dal ringraziarlo per il lavoro svolto finora, confidando nella possibilità di continuare a operare insieme per il bene della comunità", conclude Sisti.