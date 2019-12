Sinistra e amministratori: "Saremo in piazza per salvare il Parco"

Sarzana - Val di Magra - "Quella dell’abolizione del Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara e’ una questione che si trascina ormai da 2 anni, con la volonta’ di questa Amministrazione regionale di disfarsi di un Ente che, per qualche ragione, viene visto come inutile o di ostacolo.

Il Parco, che si estende su una superficie di oltre 4000 ettari al confine tra la Liguria e la Toscana, e interessa direttamente 18 comuni della Provincia Spezzina, oltre ad altri 4 Comuni che hanno chiesto di entrare a farne parte, include i due maggiori corsi d’acqua della Liguria e, come da Statuto, “opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile”.



Questo e’ cio’ che la Proposta di Legge presentata in Consiglio Regionale dal Consigliere di Maggioranza Andrea Costa vorrebbe sopprimere. Lunedi 9 Dicembre arrivera’ in Commissione Regionale la discussione di questa proposta che, naturalmente, ci vede fortemente contrari. La soluzione di porre il territorio, oggi gestito dall’Ente Parco, in capo alla Provincia, per altro priva di competenze specifiche e di risorse economiche adeguate, e’, a nostro avviso, totalmente sbagliata.

Riteniamo sarebbe, invece, auspicabile la creazione di un Parco fluviale nazionale, estendendosi al territorio della Toscana confinante con l’attuale delimitazione del Parco. E’, a nostro avviso, indispensabile che la tutela delle caratteristiche ambientali, naturali, paesaggistiche e storiche, della biodiversita’ e la conservazione degli ecosistemi ripariali nelle aree fluviali e in quelle terrestri limitrofe debbano continuare a essere garantite da un Ente espressamente dedicato a cio’, con risorse umane, professionali ed economiche adeguate



Per questo appoggiamo convintamente, e parteciperemo, alla manifestazione del 8 Dicembre, a difesa di un patrimonio che non puo’ e non deve essere disperso".





Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in comune/Linea Condivisa



Andrea Licari

Consigliere Provinciale

E' Viva



Lorenzo Forcieri

Consigliere Comunale La Spezia

Avantinsieme



Paolo Mione

Consigliere Comunale Sarzana

Sarzana per Sarzana/Rete Civica Ligure



Andrea Fantini

Consigliere Comunale Luni

Italia in comune



Francesco Spinetti

Consigliere Comunale Follo

Cittadini in Comune



Francesco Pietrobono

Consigliere Comunale Beverino

Beverino in Comune