Sindaco in visita agli anziani, la affianca la presidente del Club Forza Italia

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Club Forza Italia Sarzana



Il 2 Ottobre scorso, Valentina Camilli, Presidente del Club Forza Italia di Sarzana, nonché da poco membro della Consulta Anziani Comunale, ha affiancato il Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli in una visita alla casa di Riposo Comunale Sabbadini per portare agli anziani ospiti della struttura gli auguri per la Festa dei Nonni. Il sindaco Ponzanelli ha salutato tutti i presenti ricordando l’importanza dei Nonni, nella nostra Società, per il loro carico di memoria e insegnamenti, preziosi per le nuove generazioni cui dedicano tempo e risorse. Dopo la benedizione del parroco di Sarzanello e la lettura di alcuni pensierini, rivolti ai nonni, da parte di alcuni bimbi della parrocchia, si è svolto un piccolo momento conviviale. "Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli operatori e ai volontari Avo – conclude la Camilli—per l’accoglienza e per l’impegno profuso ogni giorno verso i nostri cari anziani".