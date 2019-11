Sindaco di Ameglia propone cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Sarzana - Val di Magra - “Ieri in concomitanza del 75esimo anniversario del rastrellamento di Migliarina, come sindaco, a nome della maggioranza consiliare, ho proposto una mozione da discutere al prossimo consiglio comunale per conferire alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Ameglia”. Lo annuncia oggi il primo cittadino Andrea De Ranieri, il quale con il documento che sarà discusso probabilmente entro la fine del mese, intende “estendere la cittadinanza ai 4.314 ex deportati ebrei che partirono da Ameglia alla volta di Israele tra il 1946 e il 1947 con l'operazione clandestina Aliyah Bet”. (QUI)



“Crediamo – sottolinea De Ranieri – che la senatrice, nell'impegno quotidiano alla lotta contro l'antisemitismo e le discriminazioni, e come ex deportata lei stessa, possa ben rappresentare quel mondo di persone che dopo la guerra hanno ricostruito le proprie vite testimoniando una grande forza e un grande coraggio, sia in Italia sia in Israele”. Un atto importante dunque quello del primo cittadino amegliese, a guida di una giunta di centrodestra, in un momento in cui a livello nazionale proprio sul nome della senatrice altri suoi colleghi hanno fatto scelte ben diverse.



“La senatrice Liliana Segre – si legge nella motivazione del conferimento - con la viva testimonianza delle atrocità, subite e viste, nei campi di prigionia e sterminio durante la persecuzione nazista, mantiene viva la memoria di quanto la distorsione ideologica delle masse possa far compiere agli individui delitti tesi all’annientamento della volontà e alla distruzione della persona. Con la sua testimonianza Ella ricorda e rinnova nella memoria delle nuove generazioni un sacrificio sul quale sono fondati i diritti di libertà e democrazia che oggi viviamo come valori irrinunciabili della Repubblica. La Comunità amegliese svolse un ruolo attivo di protezione ed aiuto alla popolazione ebraica in fuga dalle macerie della guerra; con questo riconoscimento alla Senatrice per la sua attività e quale simbolo anche dei tanti ebrei passati dal nostro paese, si intende mantenere viva e vicina l’amicizia con il popolo ebraico perché fenomeni come l’antisemitismo non abbiano più a ripetersi.”